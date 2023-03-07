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СК завел дело против блогера Лерчек Чекалиной и ее супруга

СК заподозрил блогера Валерию Чекалину в уклонении от уплаты 300 млн руб. налогов
Валерия и Артем Чекалины
Валерия и Артем Чекалины (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственное управление по Москве завело дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема, сообщает столичный главк СК в телеграм-канале.

Против них завели дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По местам их проживания прошли «неотложные обыски».

СК завел дело против блогера Лерчек Чекалиной и ее супруга
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По данным СК, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Однако в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере», указало следствие, но не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн руб.», — заявил СК.

У Валерии Чекалиной в Instagram (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta) свыше 10 млн подписчиков. Она в том числе занимается проведением марафонов похудения.

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