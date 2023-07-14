Суд отказался отправлять мужа Лерчек под домашний арест

СК попросил изменить меру пресечения супругам Чекалиным с «запрета определенных действий» на домашний арест. Чекалин связал это с недавно вышедшим интервью, однако отметил, что выход ролика был согласован с сотрудниками АП

Артем Чекалин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в переводе Артема Чекалина — мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) — под домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе суда. Чекалину сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий, заседание по Лерчек отложили на 21 июля.

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалина Артема Александровича», — говорится в сообщении.

Чекалин, выступая в суде, рассказал, что не ожидал проблем со следствием. По его словам, на них с супругой ранее «вышли» сотрудники администрации президента, которые просили записать интервью «с призывом платить налоги». При этом в АП якобы подчеркнули, что интервью «согласовано» с правоохранителями и никаких проблем не сулит, утверждает он.

Суд запретил Валерии и Артему Чекалиным пользоваться соцсетями еще весной, но они пришли на интервью на YouTube-канал «Эмпатяи Манучи». В выпуске, который вышел в середине июня, супруги рассказали о своем уголовном деле, заодно пообщавшись со свидетелями.

Заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Валерии Чекалиной суд отложил на 12:00 мск 21 июля, уточнили РБК в пресс-службе суда.

Следственный комитет 14 июля обратился с ходатайством в суд с требованием изменить для супругов Чекалиных меру пресечения — с ограничения определенных действий на домашний арест. Такое решение СК принял «в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными» наложенных на них ограничений, пояснили в ведомстве. Они выразились «в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также общении со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками».

За несколько дней до этого в Сети появилось видео, на котором Чекалина участвует в вечеринке в ресторане на Патриарших прудах. Как отмечает Mash, видео было снято за несколько минут до момента, когда ей нужно быть дома, согласно решению суда.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.



Суд запретил супругам пользоваться интернетом, а также использовать почту, телефон и иные средства связи. Кроме того, обвиняемым запрещено общаться со свидетелями и соучастниками ее уголовного дела, кроме близких родственников, а также ночевать вне дома.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. После этого супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП. Так они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.