ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн руб. за неуплату налогов

Блогер Лерчек должна выплатить пеню в 124 млн руб. — ФНС затребовала максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн руб., которую она погасила ранее, сообщил адвокат

Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить пеню в 124 млн руб. за неуплату налогов. Об этом РБК сообщил ее адвокат, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.

Решение было вынесено 18 сентября. ФНС затребовала максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн руб., которую Лерчек погасила ранее. «Чекалины настроены конструктивно и все оплатят», — отметил адвокат.

Однако сейчас есть процессуальное препятствие, так как все имущество и счета арестованы в рамках уголовного дела, добавил Третьяков. Для прекращения уголовного дела необходимо оплатить штраф и пеню.

«Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов», — заявил адвокат. По его словам, ФНС «категорически отказалась» учитывать смягчающие обстоятельства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала систему упрощенного налогообложения, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. Тогда же адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.

В конце августа дело передали центральный аппарат Следственного комитета.