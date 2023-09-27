 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн руб. за неуплату налогов

ФНС назначила блогеру Лерчек пеню в размере 124 млн руб. за неуплату налогов
Сюжет
Дело инстаблогеров
Блогер Лерчек должна выплатить пеню в 124 млн руб. — ФНС затребовала максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн руб., которую она погасила ранее, сообщил адвокат
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить пеню в 124 млн руб. за неуплату налогов. Об этом РБК сообщил ее адвокат, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.

Решение было вынесено 18 сентября. ФНС затребовала максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн руб., которую Лерчек погасила ранее. «Чекалины настроены конструктивно и все оплатят», — отметил адвокат.

Однако сейчас есть процессуальное препятствие, так как все имущество и счета арестованы в рамках уголовного дела, добавил Третьяков. Для прекращения уголовного дела необходимо оплатить штраф и пеню.

«Замкнутый круг. Поэтому в конце прошлой недели мы обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов», — заявил адвокат. По его словам, ФНС «категорически отказалась» учитывать смягчающие обстоятельства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

В марте против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала систему упрощенного налогообложения, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. 

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Невербальная коммуникация: как вывести клиентский сервис на новый уровень

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. Тогда же адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.

В конце августа дело передали центральный аппарат Следственного комитета.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Яна Кондакова
ФНС блогеры Валерия Чекалина налоги штраф
Материалы по теме
Дело блогера Лерчек и ее мужа передали в центральный аппарат СК
Общество
Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда от домашнего ареста для блогера Лерчек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 17:04
Эксперты оценили обеспеченность российских городов новостройками Недвижимость, 18:37
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 18:33
Цена нефти Brent превысила $96 впервые с 14 ноября 2022 года Инвестиции, 18:25
Руководство ПСБ вошло в «Tоп-1000 российских менеджеров» Пресс-релиз, 18:15
Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной Политика, 18:12
ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн руб. за неуплату налогов Общество, 18:12
Военная операция на Украине. Карта на 27 сентября Политика, 17:55
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Путин поручил оперативнее реагировать на рост цен на бензин и солярку Экономика, 17:50
СКА после худшей за два года серии поражений выиграл четвертый матч кряду Спорт, 17:49
Минспорт создаст «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства Спорт, 17:48
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
Киев попросил об оружии для ударов по производству БПЛА в Иране Политика, 17:38
В CommEX подтвердили отсутствие ограничений для россиян Крипто, 17:37
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «РГ-Девелопмент» на уровне A-.ru Кредитные рейтинги, 17:35