Суд в Москве арестовал более 311 млн руб. на счетах Артема и Валерии Чекалиных

Суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогера Лерчек и ее мужа

Савеловский районный суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на счета ИП супругов Артема и Валерии Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денег

Савеловский районный суд Москвы арестовал в качестве обеспечительных мер более 311 млн руб., находящихся на банковских счетах Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — сказала представитель суда.

Аналогичное решение суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина.

В начале марта против блогера Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн руб. и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). По версии следствия, Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников. Тогда Чекалиных отпустили под подписку о невыезде.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следователи считают, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. Затем супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Свою вину Чекалины отрицают. Суд запретил им общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников) и пользоваться интернетом.