Черкасский митрополит УПЦ получил сотрясение мозга при захвате храма

После захвата собора в Черкассах митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги роговиц, сообщили в Черкасской епархии УПЦ. Также госпитализированы более десяти прихожан. 17 октября на собор напали люди в балаклавах

Митрополит Феодосий (второй справа) (Фото: Cherkasy_Blagovestnyk / Telegram)

Митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосию (в миру Денис Снегирев) после нападения на Архангело-Михайловский собор диагностировали сотрясение мозга, ожоги роговицы глаз первой степени и ожоги кожных покровов, сообщила епархия.

Митрополиту прописали лечение и строгий постельный режим. Также госпитализированы более десяти прихожан, а «несколько десятков» получают амбулаторное лечение, заявили в епархии.

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Там добавили, что 19 октября к митрополиту пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с документом, требующим ужесточить меру пресечения священнослужителю: изменить арест с ночного на круглосуточный. Ходатайство будет рассматриваться в суде.

Митрополита Феодосия обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, религиозной ненависти и оправдании действий России. Его отправили под домашний арест в апреле 2023 года, меру неоднократно продлевали, а в декабре круглосуточный арест смягчили до ночного по нескольким делам. Это означает, что он должен находиться под домашним арестом с 23:00 до 5:00.

Сам митрополит считает вменяемые ему обвинения политическими. В июне он обратился в Совет по правам человека при ООН и другие международные организации и заявил о подготовке рейдерского захвата Архангело-Михайловского кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ.

17 октября около 100 человек в балаклавах ворвались на территорию собора и прогнали прихожан с ночной литургии. Они стреляли по прихожанам, предположительно, из травматического пистолета и распыляли газ из баллончика. Кроме того, неизвестные проникли в здание епархиального управления, отобрали телефоны у прихожан и сорвали камеры видеонаблюдения. Приехавшего на место происшествия юриста избили, утверждали в епархии. Люди собираются у собора в попытке его защитить.

МИД России призвал ООН и мировые правозащитные организации осудить и предпринять решительные действия по факту захвата собора.

После распада СССР на Украине действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). УПЦ Московского патриархата после начала военной операции на Украине заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Как пояснили тогда в украинском парламенте, он принят с целью запрета РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины.

Москва раскритиковала принятый закон, Кремль назвал его «нападением на настоящее христианство». РПЦ заявила, что его реализация «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.