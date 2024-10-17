 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Захват неизвестными собора УПЦ в Черкассах. Видео

Появились кадры захвата неизвестными собора УПЦ в Черкассах

Захват неизвестными собора УПЦ в Черкассах. Видео
Video

Около ста человек ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и выгнали прихожан с ночной литургии.

Пришедшие на территорию храма люди оцепили епархиальное общежитие священников, где они проживают с семьями. В здании в том числе находятся семеро детей в возрасте от трех месяцев до восьми лет. Юриста, который пришел на место происшествия, избили. Люди собираются у храма, чтобы защитить его от атаки неизвестных.

После распада СССР на Украине действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). УПЦ Московского патриархата после начала военной операции на Украине заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ).

Однако храмы УПЦ регулярно подвергаются нападениям на Украине, а священнослужители — преследованиям.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский принял закон, который позволит запретить деятельность РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории страны. В ответ на это в РПЦ заявили, что реализация таких мер приведет к «актам массового насилия в отношении миллионов верующих».

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина УПЦ нападение
Материалы по теме
В Черкассах неизвестные в балаклавах ворвались в собор УПЦ
Общество
Депутат Рады сообщил о «похищении» военкомами двух священников УПЦ
Политика
Зеленский призвал Константинополь предоставить ПЦУ статус патриархата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Вокалиста «Отпетых мошенников» Богомазова госпитализировалиОбщество, 12:32
«Тапалки» произвели фурор в интернете. Есть ли в них выгода для инвестораPro, 12:31
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-АтеСпорт, 12:28
Токаев заявил о непобедимости России и предложил подумать о миреПолитика, 12:23
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 12:21
Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению БрюнуОбщество, 12:20
Руководство института Минца заподозрили в хищениях на оборонзаказеОбщество, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТОПолитика, 12:14
В МВД сообщили результаты второго этапа операции «Нелегал-2024»Общество, 12:12
Набиуллина сообщила, что решение по ключевой ставке еще не принятоИнвестиции, 12:12
Власти решили измерить «выработку на человека» у врачей и учителейЭкономика, 12:11
УАЗ связал проблемы с качеством своих автомобилей с санкциямиБизнес, 12:07
Российские военные взяли под контроль Максимильяновку в ДНРПолитика, 12:07
5 главных уголовных рисков бизнеса: результаты исследованияРБК Компании, 12:02