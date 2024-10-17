Захват неизвестными собора УПЦ в Черкассах. Видео
Около ста человек ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и выгнали прихожан с ночной литургии.
Пришедшие на территорию храма люди оцепили епархиальное общежитие священников, где они проживают с семьями. В здании в том числе находятся семеро детей в возрасте от трех месяцев до восьми лет. Юриста, который пришел на место происшествия, избили. Люди собираются у храма, чтобы защитить его от атаки неизвестных.
После распада СССР на Украине действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). УПЦ Московского патриархата после начала военной операции на Украине заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ).
Однако храмы УПЦ регулярно подвергаются нападениям на Украине, а священнослужители — преследованиям.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский принял закон, который позволит запретить деятельность РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории страны. В ответ на это в РПЦ заявили, что реализация таких мер приведет к «актам массового насилия в отношении миллионов верующих».
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