МИД потребовал от ООН отреагировать на захват храма УПЦ в Черкассах

Фото: Cherkasy_Blagovestnyk / Telegram

ООН и мировые правозащитные организации должны осудить и предпринять решительные действия по факту захвата Архангело-Михайловского собора в украинском городе Черкассы, призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«В очередной раз решительно требуем от профильных международных правозащитных структур заняться своими прямыми обязанностями», — написала Захарова.

17 октября на Украине люди в балаклавах захватили черкасский Архангело-Михайловский собор, самый крупный храм Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия госпитализировали.

Захарова назвала циничным высказывание мэра Черкасс о том, что этот случай представляет собой «добровольный переход» общины Архангело-Михайловского храма в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Она считает случившееся «варварским» претворением в жизнь принятых на Украине поправок в закон о деятельности на Украине религиозных организаций», который создал юридические механизмы для запрета УПЦ.

Представитель МИДа назвала попустительством преступлениям отсутствие реакции со стороны международных организаций.

«Такое попустительство преступлениям киевских неонацистов, захватывающих православные храмы, устраивающих гонения против верующих вплоть до физических расправ, подвергающих нападкам священнослужителей, воспринимается режимом Зеленского как поощрение совершаемых им варварских действий», — заявила Захарова.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Как пояснили тогда в украинском парламенте, он принят с целью запрета РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины.

УПЦ весной 2022 года заявила о независимости от РПЦ. Москва раскритиковала принятый закон, Кремль назвал его «нападением на настоящее христианство».