Во время обыска СБУ у митрополита Черкасского случился сердечный приступ
Митрополит Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий (в миру Денис Снегирев) перенес сердечный приступ во время обыска Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом епархия сообщила в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«В связи с очередными обысками СБУ, начавшимися сегодня утром, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий прервал божественную литургию в домовом храме. У владыки случился сердечный приступ», — говорится в публикации.
Врачи диагностировали у митрополита Феодосия осложненный гипертонический криз в связи с приступом стенокардии. Врачи оказали помощь, он отказался от госпитализации.
Митрополита Феодосия обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, религиозной ненависти и оправдании действий России. Его отправили под домашний арест в апреле 2023 года, меру неоднократно продлевали, а в декабре круглосуточный арест смягчили до ночного. Сам митрополит свою вину отрицает.
С октября 2022 года СБУ проводит обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата. С февраля 2022 года по август 2023-го служба завела 65 дел против священников УПЦ.
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