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Во время обыска СБУ у митрополита Черкасского случился сердечный приступ

УПЦ: Митрополит Черкасский перенес сердечный приступ во время обысков СБУ
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Митрополит Феодосий (Фото: church.ua)

Митрополит Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосий (в миру Денис Снегирев) перенес сердечный приступ во время обыска Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом епархия сообщила в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«В связи с очередными обысками СБУ, начавшимися сегодня утром, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий прервал божественную литургию в домовом храме. У владыки случился сердечный приступ», — говорится в публикации.

Врачи диагностировали у митрополита Феодосия осложненный гипертонический криз в связи с приступом стенокардии. Врачи оказали помощь, он отказался от госпитализации.

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Митрополита Феодосия обвиняют в разжигании межконфессиональной розни, религиозной ненависти и оправдании действий России. Его отправили под домашний арест в апреле 2023 года, меру неоднократно продлевали, а в декабре круглосуточный арест смягчили до ночного. Сам митрополит свою вину отрицает.

С октября 2022 года СБУ проводит обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата. С февраля 2022 года по август 2023-го служба завела 65 дел против священников УПЦ.

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УПЦ СБУ митрополит сердечный приступ
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