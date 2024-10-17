В Черкассах неизвестные в балаклавах ворвались в собор УПЦ
Около ста человек в балаклавах ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора и прогнали прихожан с ночной литургии, сообщила пресс-служба Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором неизвестные стреляют по прихожанам, предположительно, из травматического пистолета и распыляют газ из баллончика. Они также проникли в здание епархиального управления, отобрали телефоны у прихожан и сорвали камеры видеонаблюдения. Люди собираются у собора в попытке его защитить.
Кроме того, пришедшие на территорию храма люди оцепили епархиальное общежитие священников, где они проживают с семьями. В здании в том числе находятся семеро детей в возрасте от трех месяцев до восьми лет. Прибывшего на место происшествия юриста избили.
В Черкассы на фоне конфликта приехал митрополит Феодосий, который находится под домашним арестом по нескольким уголовным делам. Так, 14 августа, ему избрали меру пресечения по делу о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161 УК Украины). В течение 60 дней он должен находиться под домашним арестом с 23:00 до 05:00.
Сам митрополит считает вменяемые ему обвинения политическими. В июне он обратился в Совет по правам человека при ООН и другие международные организации и заявил о подготовке рейдерского захвата Архангело-Михайловского кафедрального собора Черкасской епархии УПЦ.
После распада СССР на Украине действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). УПЦ Московского патриархата после начала военной операции на Украине заявила о своей независимости от Русской православной церкви (РПЦ). РПЦ считает ПЦУ раскольнической.
Храмы УПЦ неоднократно подвергались нападениям, а священнослужители — преследованиям. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский принял закон, который позволит запретить деятельность РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории страны. В РПЦ заявили, что реализация этих мер «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». Российский МИД связал решение Зеленского с «очередным витком» гонений на УПЦ.
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