В РПЦ сочли новый закон о церкви на Украине актом «расправы»
Закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принятый сегодня Верховной радой, нарушает базовые принципы свободы совести и прав человека, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал он в своем телеграм-канале.
По его мнению, «над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов».
Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это Украинская православная церковь, ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.
Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.
Закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией, вступит в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ МП дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь (УПЦ). По ее словам, украинское руководство делает все, чтобы запретить УПЦ и «в дальнейшем попросту ликвидировать».
Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда
Россияне назвали достойный размер оплаты труда
«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева
Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в Китае
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в деле
NASA обнаружило загадочный объект, который движется с огромной скоростью
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов