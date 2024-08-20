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Военная операция на Украине ,  
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В РПЦ сочли новый закон о церкви на Украине актом «расправы»

Легойда: закон о запрете УПЦ на Украине является актом расправы над церковью
Сюжет
Военная операция на Украине
Рада приняла сегодня закон, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви за связь с Россией. В РПЦ сочли это решение «расправой» и нарушением прав верующих
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принятый сегодня Верховной радой, нарушает базовые принципы свободы совести и прав человека, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал он в своем телеграм-канале.

По его мнению, «над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов».

Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это Украинская православная церковь, ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

Закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией, вступит в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ МП дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ за связь с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь (УПЦ). По ее словам, украинское руководство делает все, чтобы запретить УПЦ и «в дальнейшем попросту ликвидировать».

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