Зеленский подписал позволяющий запретить УПЦ закон

Зеленский подписал закон, целью которого служит запрет РПЦ и аффилированных с ней организаций на территории Украины. УПЦ весной 2022 года заявила о независимости от РПЦ. Москва раскритиковала принятый закон

Владимир Зеленский (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», документ опубликован в официальном издании Верховной рады.

«Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в частности запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии», — говорится в телеграм-канале Рады.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. Ранее говорилось, что это будет лишь через месяц после принятия, а общинам дадут девять месяцев, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Рада приняла закон 20 августа, до этого инициативу поддержали Зеленский и Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает ее раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от РПЦ.

Формально в законе не говорится о запрете УПЦ. Депутат Рады Вячеслав Вятрович пояснял, что для признания церкви аффилированной с Россией украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) должна выявить соответствующие признаки. Затем религиозная организация должна в течение полугода устранить эти признаки, в противном случае ГСЭСС подаст в суд и по его решению деятельность организации будет запрещена. Кроме того, она будет лишена права использовать государственное имущество, а служители организации не смогут быть военными священниками в ВСУ.

РПЦ раскритиковала принятие украинским парламентом закона об УПЦ. Там отметили, что эта церковь объединяет большинство украинцев, а реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.