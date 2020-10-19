Росприроднадзор отказался считать форс-мажор причиной аварии в Норильске

Ликвидация последствий аварии, топливно-водной смеси на хвостохранилище Лебяжье (Фото: nornickel.ru)

«Норникель», на одном из предприятий которого в Норильске в конце мая произошел разлив топлива, должен был учитывать такие риски, как таяние вечной мерзлоты. Об этом в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале» заявила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы считаем, что здесь нельзя говорить про обстоятельства непреодолимой силы», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Радионовой, собственник объекта должен был учитывать таяние вечной мерзлоты и обеспечить соблюдение безопасности хранилищ.

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