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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» поспорил с красноярским губернатором о выплатах в бюджет

В «Норникеле» ответили на слова Усса о сумме налогов компании в региональный бюджет. В 2019 году она составила 104 млрд руб., а не 60 млрд руб., как сказал губернатор, отметил представитель предприятия
Норникель GMKN ₽19 720 +0,59% Купить
Александр Усс
Александр Усс (Фото: Вадим Кофман / РИА Новости)

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал неверную сумму налогов «Норникеля» в региональный бюджет за 2019 год, заявил РБК представитель компании.

Ранее Усс связал аварию с разливом топлива в Норильске со стратегией «Норникеля», заявив, что в последние годы она была направлена на извлечение дивидендов «в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач». По словам губернатора, в 2019 году дивиденды компании составили 320 млрд руб., в то время как налоги «Норникеля» в краевой бюджет равнялись 60 млрд руб., в федеральный — 40 млрд.

Представитель «Норникеля», в свою очередь, сообщил РБК, что налоги компании в бюджет Красноярского края за прошлый год составили 104 млрд руб.

Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»
Общество
Александр Усс

Он также напомнил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком среди горнодобывающих и металлургических компаний России, а в прошлом году также была крупнейшим налогоплательщиком и в Красноярском крае (36% собственных доходов) и Мурманской области (23%).

«Норникель» — металлургическое предприятием полного цикла, и основную добавленную стоимость оно формирует не за счет добычи руды, а за счет ее глубокой переработки в металлы на территории России, отметил представитель компании. Совокупная налоговая нагрузка «Норникеля» в 2019 году составила 21% (без НДФЛ), выше глобальных конкурентов, добавил он.

Разлив топлива на ТЭЦ-3 дочернего предприятия «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — произошел в конце мая. Из хранилища вытекло более 21 тыс. т дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, большая часть (15 тыс. т) попала в близлежащие реки, остальная часть — в почву. По официальной версии, фундамент и опоры, на которых стоял резервуар с дизелем, просели из-за таяния вечной мерзлоты, и у хранилища «оторвалось днище».

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По факту аварии заведены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб., «Норникель» предварительно — в 21 млрд руб. (или менее 10 млрд руб. с учетом тех средств, которые компания уже потратила на ликвидацию последствий аварии). Заседание суда запланировано на 24 ноября.

Авторы
Виктория Полякова, Светлана Бурмистрова
«Норникель» налоги Александр Усс
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