«Норникель» поспорил с красноярским губернатором о выплатах в бюджет

В «Норникеле» ответили на слова Усса о сумме налогов компании в региональный бюджет. В 2019 году она составила 104 млрд руб., а не 60 млрд руб., как сказал губернатор, отметил представитель предприятия

Александр Усс (Фото: Вадим Кофман / РИА Новости)

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал неверную сумму налогов «Норникеля» в региональный бюджет за 2019 год, заявил РБК представитель компании.

Ранее Усс связал аварию с разливом топлива в Норильске со стратегией «Норникеля», заявив, что в последние годы она была направлена на извлечение дивидендов «в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач». По словам губернатора, в 2019 году дивиденды компании составили 320 млрд руб., в то время как налоги «Норникеля» в краевой бюджет равнялись 60 млрд руб., в федеральный — 40 млрд.

Представитель «Норникеля», в свою очередь, сообщил РБК, что налоги компании в бюджет Красноярского края за прошлый год составили 104 млрд руб.

Он также напомнил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком среди горнодобывающих и металлургических компаний России, а в прошлом году также была крупнейшим налогоплательщиком и в Красноярском крае (36% собственных доходов) и Мурманской области (23%).