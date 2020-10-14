Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»

Стратегия «Норникеля» в последние годы была направлена на извлечение дивидендов «в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач», заявил губернатор Красноярского края

Александр Усс (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В «Норникеле» не готовы к таким ситуациям, как случившаяся на ТЭЦ в Норильске авария, поскольку стратегия компании направлена на получение дивидендов, считает глава Красноярского края Александр Усс. Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается на официальном портале региона.

«Готов ли к таким ситуациям нынешний менеджмент? Я не уверен. Почему произошла авария? Это досадная случайность или к тому давно шло? Скорее, все-таки второе. Анализ управленческой стратегии компании в последние годы <...> свидетельствует, что эта стратегия была направлена прежде всего на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач», — сказал Усс.

По его словам, в 2019 году дивиденды компании составили более 320 млрд руб. «Для сравнения: налоги в краевой бюджет — 60 млрд [руб.], в федеральный — 40 млрд [руб.]», — отметил он.

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — произошла 29 мая. Из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки. По официальной версии, резервуар был поврежден из-за проседания свай фундамента.