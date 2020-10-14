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Авария с топливом в Норильске ,  
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Усс связал аварию в Норильске со стратегией «Норникеля»

Стратегия «Норникеля» в последние годы была направлена на извлечение дивидендов «в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач»,  заявил губернатор Красноярского края
Норникель GMKN ₽19 604 +0,36% Купить
Александр Усс
Александр Усс (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В «Норникеле» не готовы к таким ситуациям, как случившаяся на ТЭЦ в Норильске авария, поскольку стратегия компании направлена на получение дивидендов, считает глава Красноярского края Александр Усс. Об этом он заявил на выездном совещании комитетов Совета Федерации по вопросам социально-экономического развития Норильска, сообщается на официальном портале региона.

«Готов ли к таким ситуациям нынешний менеджмент? Я не уверен. Почему произошла авария? Это досадная случайность или к тому давно шло? Скорее, все-таки второе. Анализ управленческой стратегии компании в последние годы <...> свидетельствует, что эта стратегия была направлена прежде всего на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач», — сказал Усс.

По его словам, в 2019 году дивиденды компании составили более 320 млрд руб. «Для сравнения: налоги в краевой бюджет — 60 млрд [руб.], в федеральный — 40 млрд [руб.]», — отметил он.

«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз
Бизнес
<p>Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске</p>

Авария на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — произошла 29 мая. Из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки. По официальной версии, резервуар был поврежден из-за проседания свай фундамента.

По факту случившегося были заведены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» с этой суммой не согласился и предварительно оценил вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже — в 21 млрд руб. С учетом расходов на ликвидацию компания готова выплатить государству менее 10 млрд руб. Собственные расчеты «Норникель» направил в суд.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, заявили, что не видят оснований для перерасчета ущерба от аварии и уменьшения суммы компенсации. Заседание по иску ведомства к компании отложили до 24 ноября.

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Виктория Полякова
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