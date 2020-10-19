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Авария с топливом в Норильске ,  
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Экс-мэра Норильска приговорили к 6 месяцам работ после разлива топлива

Экс-глава Норильска Ринат Ахметчин приговорен к шести месяцам исправительных работ по делу о халатности, которое возбудили после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда Красноярского края.

«Норильским городским судом в особом порядке судопроизводства Ринат Ахметчин приговорен за совершение преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 293 УК РФ <…> к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 15% заработной платы», — говорится в сообщении.

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