Ростехнадзор назвал четыре версии аварии с топливом на ТЭЦ в Норильске

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К разливу топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») могли привести недостатки проектирования, из-за чего неправильно распределилась нагрузка на свайный фундамент, нарушения при строительстве, несоблюдение норм безопасности при эксплуатации, а также климатические факторы. Об этом заявил руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич на совместном совещании комитетов Совета Федерации в Красноярске, передает ТАСС.

При этом он отметил, что говорить о результатах расследования причин аварии преждевременно.

Ранее в Ростехнадзоре среди возможных причин аварии называли изношенность оборудования, которое эксплуатируется с 1985 года. Ведомство не проверяло резервуар с дизельным топливом на ТЭЦ-3 с 2016 года, поскольку по отчетам НТЭК он был выведен в ремонт.

Генпрокуратура в качестве предварительной версии называла осадку грунта, глава ведомства Игорь Краснов поручал проверить остальные объекты, которые находятся на территориях, «подверженных таянию вечной мерзлоты». На подтаивание грунта и проседание свай в результате аномально теплой зимы указывали и в самом «Норникеле».