Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке» до декабря

Игроки «Зенита» и «Краснодара» останутся под арестом по меньшей мере до 8 декабря. Суд отказался освободить их из-под стражи, несмотря на все аргументы защиты

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Мосгорсуд отклонил апелляции защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которая просила изменить спортсменам меру пресечения. Таким образом, они должны будут провести в СИЗО по меньшей мере два месяца.

«Зенит» вступился за нападающего Александра Кокорина, направив в суд ходатайство об освобождении игрока за подписью президента клуба Сергея Фурсенко и его характеристику. В характеристике Кокорина указано, что клуб осуждает его поступок, однако считает его «нехарактерным». Судья Юлия Манеркина указала на то, что президент «Зенита» не может считаться лицом, имеющим право подавать ходатайства. «Но мнение и характеристика будут учтены», — отметила судья, передает ее слова «РИА Новости». Кроме того, освободить Кокорина под личное поручительство суд попросил тренер «Зенита» Сергей Семак.

Адвокат Павла Мамаева, обращаясь к суду, заявил, что арест повредит здоровью и профессиональным навыкам спортсмена. «Прошу сберечь для российского футбола талантливого игрока», — заявил Игорь Бушманов. Также он напомнил, что что у Мамаева есть двое маленьких детей.

Под стражей останется и еще один участник потасовок — младший брат футболиста Кокорина, 19-летний Кирилл, также обвиняемый в хулиганстве и побоях. «Он совсем юный парень, ему 19 лет, он ночной образ жизни не ведет. Даже взрослому в стрессовом состоянии в таких условиях сложно давать показания... Он не представляет никакой угрозы обществу. Это домашний ребенок», — обращался к суду адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик, передает «РИА Новости».

Сам брат футболиста также указал на то, что не понимает, чем может помочь следствию его нахождение в СИЗО. «Мне непонятно, каким образом я могу скрыться от следствия, я сдал все паспорта и могу находиться дома в изоляции от общества», — сказал он.

Павел Мамаев и Александр Кокорин 11 октября были отправлены под арест решением Тверского суда. Под стражей они должны оставаться до 8 декабря. Обвинения футболистам предъявлены по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). После ареста они были отправлены в карантинные камеры изолятора «Бутырка». 14 октября, говоря об условиях своего заключения, Павел Мамаев заявил, что «никому не пожелает здесь оказаться».

В пятницу Мосгорсуд также признал законным арест Александра Протасовицкого, четвертого фигуранта дела о драке.

Игроки клубов «Зенит» и «Краснодар» Александр Кокорин и Павел Мамаев были инициаторами нескольких потасовок в Москве 8 октября. Вначале они напали на водителя телеведущей «Первого канала», сделавшего им замечание. Нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Видео: РБК

В результате драки мужчина получил перелом носа и черепно-мозговую травму. Позднее футболисты и сопровождавшая их группа молодых людей отправились в кафе, где вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По версии адвоката потерпевшего, спортсмены начали издеваться над чиновником «из-за его расовой принадлежности». Пака ударили по голове стулом, из-за чего ему также потребовалась медицинская помощь.