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Адвокат Мамаева попросил «сберечь игрока для футбола»
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Адвокат Мамаева попросил «сберечь игрока для футбола»
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 11:07
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Адвокат Мамаева попросил «сберечь игрока для футбола»
Защита обвиняемого в хулиганстве и побоях футболиста Мамаева попросила суд «сберечь» его для российского футбола. Тем не менее было решено не отпускать игрока «Краснодара» из-под ареста
Павел Мамаев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мосгорсуд отказал защите футболиста Павла Мамаева в апелляции на решение о его заключении под стражу, передает телеканал «360». Адвокат перечислил суду несколько аргументов в защиту права спортсмена остаться на свободе.

Адвокат Игорь Бушманов указал на то, что Мамаев из-за ареста не может исполнять обязательства перед клубом «Краснодар», контракт с которым у него заключен до 31 января 2019 года. Кроме того, по мнению защиты, содержание под стражей может негативно сказаться на здоровье и профессиональных качествах футболиста. «Прошу сберечь для российского футбола талантливого игрока», — обратился Бушманов к суду.

Кроме того, адвокат напомнил, что у Мамаева двое маленьких детей. По его мнению, футболист также продемонстрировал свое нежелание покидать страну и скрываться от подписки о невыезде тем, что сдал свой загранпаспорт.

Защитник предложил дать Мамаеву возможность исполнять свои профессиональные обязанности в качестве игрока «Краснодара», наложив вместо ограничения передвижений меру пресечения в виде «запрета определенных действий».

Сам Мамаев в ходе судебного заседания принес извинения потерпевшим, однако подчеркнул, что не считает свои действия хулиганством. «Не вижу никаких причин заключения меня под стражу, в хулиганских действиях не принимал участия, приношу извинения всем потерпевшим, близким, коллегам, хочу находиться с женой, семьей и маленькими детьми. Я полностью готов сотрудничать со следствием. Надеюсь на примирение сторон. В любой момент готов явиться куда надо. Покинуть страну не попытаюсь. Также выражаю благодарность всем, кто поддерживал мою семью и моих близких», — сказал он.

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Тем не менее суд не согласился с доводами стороны защиты. «Постановление Тверского суда Москвы, которым в отношении Мамаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря, оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует «Интерфакс» постановление Мосгорсуда.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре общественного скандала после событий 8 октября, когда игроки «Зенита» и «Краснодара» вместе с компанией молодых людей избили двух человек. Первым пострадал водитель телеведущей «Первого канала», сделавший им замечание из-за поведения на улице. Вслед за этим футболисты с компанией отправились в московское кафе, где опять же из-за замечаний избили директора департамента Минпромторга.

В отношении Мамаева и Кокорина было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, вторая — до семи лет в зависимости от состава преступления. 11 октября суд вынес решение об аресте обоих обвиняемых на два месяца, до 8 декабря. 17 октября их защита подала прошение об изменении меры пресечения на домашний арест.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Павел Мамаев
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