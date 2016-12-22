Адвокат Кокорина опроверг оскорбления Пака по национальному признаку

Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов опроверг РБК информацию о том, что его подзащитный признался в оскорблениях директора департамента Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку.

«Мы настаиваем на том, что Александр Кокорин Пака [вообще] не оскорблял», — заявил Попов.

Ранее Mash сообщал, что Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. 9 октября адвокат потерпевших Геннадий Удунян заявил ТАСС, что футболисты издевались над Паком из-за его «расовой принадлежности».

8 октября футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и еще несколько человек напали на Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина в московском кафе. Против них завели уголовные дела по статьям о побоях (ст. 116 УК) и о хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 213 УК).

Впоследствии футболистов арестовали на два месяца и поместили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Под стражу также заключили брата Кокорина Кирилла и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.