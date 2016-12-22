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Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
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Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО
Общество, 09:21
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Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся в СИЗО после драки в центре Москвы, заявил, что «никому не пожелает здесь оказаться». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиеву.

При этом футболист отметил, что его состояние нормальное и «жизнь продолжается». Мамаев пока не стал комментировать предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о переходе в футбольный клуб «Ахмат».

Также находящийся в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что уже написал заявление, чтобы попасть в спортзал. Он добавил, что читает все письма от болельщиков и пытается всем ответить. 

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11 октября Тверской суд Москвы арестовал Мамаева и Кокорина, а также брата Кокорина Кирилла на два месяца. Они устроили драку в московском кафе, в которой пострадали​ чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Против Мамаева и Кокориных возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство организованной группой).

Арестованных доставили в СИЗО «Бутырка» и поместили в карантинные камеры. Правозащитники рассказали, что футболисты планируют написать заявление с просьбой разрешить им посещать спортзал, чтобы поддерживать форму. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела Мамаева и Кокорина готовы принять в футбольный клуб «Ахмат».

Теги: Павел Мамаев , Александр Кокорин , СИЗО
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