Путин запретил получившим повестку выезжать из России

Президент Путин запретил выезжать из России тем, кто получил повестку в военкомат

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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам покидать страну с момента получения повестки в военкомат. 28 июля Совет Федерации одобрил его, а 25 июля депутаты Госдумы предложили внести эти поправки в закон, касающийся создания единого реестра воинского учета.

Запрет на выезд начинает действовать в день направления гражданину повестки военкоматом либо в день вручения таковой лично под расписку. В законе уточняется, что запрет является временной мерой, направленной на обеспечение явки призывника в военкомат. Решение о запрете выезда также будет формировать комиссариат в день направления повестки.

Если гражданин не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки, на него будет наложен штраф до 30 тыс. руб. Уведомление об этом также формируется в реестре воинского учета.

В апреле Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках, Совет Федерации его также одобрил. Теперь документы, обязывающие призывника явиться в военкомат, будут вручать и в электронной форме. Электронные повестки юридически приравниваются к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае сообщал, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. Как правило, он проводится с 1 октября по 31 декабря.