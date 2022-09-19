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Пандемия коронавируса ,  
0 

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 2054 человека, умер 91. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Гинцбург заявил об обновлении штаммов COVID-19 раз в восемь месяцев
Общество

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В России выявили 59 тыс. случаев COVID за сутки впервые с начала марта
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Япония собралась смягчить COVID-ограничения для туристов
Общество
Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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