Минздрав проверит случаи назначения незарегистрированных лекарств

Минздрав заявил, что проверит все случаи назначения врачами незарегистрированных в России лекарств. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Так в Минздраве прокомментировали задержание женщины, купившей в интернете препарат «Фризиум».

«Минздрав России проведет тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что решение вопросов регистрации препаратов является исключительным правом разработчиков и производителей лекарств.

В министерстве также отметили, что для ввоза в Россию незарегистрированных в стране лекарственных препаратов нужно получать специальное разрешение. Оно выдается по заявлению медицинской, научной или образовательной организации, а также производителя или разработчика лекарства и организации оптовой торговли. Разрешение касается оказания медицинской помощи конкретным пациентам, его можно получить не более чем за пять дней и бесплатно.