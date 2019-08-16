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Минздрав проверит случаи назначения незарегистрированных лекарств

Минздрав заявил, что проверит все случаи назначения врачами незарегистрированных в России лекарств. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Так в Минздраве прокомментировали задержание женщины, купившей в интернете препарат «Фризиум».

«Минздрав России проведет тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что решение вопросов регистрации препаратов является исключительным правом разработчиков и производителей лекарств.

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В министерстве также отметили, что для ввоза в Россию незарегистрированных в стране лекарственных препаратов нужно получать специальное разрешение. Оно выдается по заявлению медицинской, научной или образовательной организации, а также производителя или разработчика лекарства и организации оптовой торговли. Разрешение касается оказания медицинской помощи конкретным пациентам, его можно получить не более чем за пять дней и бесплатно.

В Минздраве добавили, что по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая Лига готовит экспертное заключение по эффективности препарата «Фризиум», а также о возможности заменить это лекарство комбинацией других лекарственных средств.

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Ранее стало известно, что в Москве в отделении «Почты России» задержали женщину, которая в интернет-магазине купила незарегистрированный в России «Фризиум» для своего ребенка. Против нее возбудили уголовное дело. Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава отмечала, что препарат ребенку назначили врачи.

Позднее в СК заявили, что не возбуждали дела, сообщает «РИА Новости».

Теги: Минздрав, лекарства, регистрация
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