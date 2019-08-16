Омбудсмен попросил прекратить дело из-за покупки лекарства ребенку

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился в Следственный комитет с призывом прекратить уголовное дело в отношении матери, заказавшей незарегистрированный в России препарат «Фризиум» тяжелобольному ребенку. Омбудсмен назвал ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным ТАСС, Бунимович также направил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором призвал внести эффективные лекарства в реестр и впоследствии наладить их адресную закупку. Также он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «дать соответствующие указания министерству и всем остальным».

В СК заявили, что не возбуждали дело, передает «РИА Новости». «Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», — заявили в ведомстве.

Женщину задержали в отделении «Почты России», куда она пришла получать лекарство. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, незарегистрированный препарат «Фризиум» больному ребенку назначили врачи, его аналогов в стране нет.

Минздрав пообещал проверить все случаи неправомерного назначения незарегистрированных лекарств до консилиума, заявили РБК в пресс-службе ведомства. В министерстве также уточнили, что вопросы регистрации лекарств относятся к исключительному праву разработчиков и производителей препаратов.