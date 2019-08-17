Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изучить материалы дела ведомству поручила Генпрокуратура. «Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке», — говорится в заявлении.

16 августа глава фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что в одном из почтовых отделений Москвы задержана женщина, которая приобрела в интернет-магазине для своего сына незарегистрированный в России препарат «Фризиум». В отношении женщины таможенники завели уголовное дело, заявила она.

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию бесчеловечной и абсурдной. Он обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой внести эффективные лекарства в реестр.