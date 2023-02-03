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Суд арестовал администратора канала «Новый век» по делу о вымогательстве

Суд в Москве арестовал «учредителя» канала ВЧК-ОГПУ Гусова за вымогательство ₽12 млн
Александр Гусов
Александр Гусов (Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы)

Администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова арестовали по делу о вымогательстве, сообщили РБК в Тверском районном суде Москвы.

По ходатайству следствия Гусова отправили под стражу на два месяца, Гусову грозит от семи до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса).

О том, что Гусов является еще и учредителем канала ВЧК-ОГПУ, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а телеграм-канал «112» уточнил, что Гусов является совладельцем ВЧК-ОГПУ.

По данным «112», задержание Гусова связано с уголовным делом в отношении бывшего журналиста «Росбалта» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Александра Шварева, который находится в розыске за клевету и вымогательство у бизнесмена Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча. Гусов был соучастником преступления, пишет «112».

Телеграм-канал утверждает, что через Гусова Шварев вымогал деньги у крупных бизнесменов и политиков за так называемый блок, то есть отказ от негативных публикаций на контролируемых им телеграм-каналах»: ВЧК-ОГПУ, «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал».

Baza пишет, что Гусова обвиняют в координации группировки, которая шантажировала бизнесменов. Один из них — предположительно, основатель Yota Альберт Авдолян — отдал подозреваемым 12 млн руб.

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В МВД сообщили о задержании полицейскими и сотрудниками ФСБ «руководителя известного PR-агентства», не называя фамилии задержанного. В ведомстве отметили, что в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который заявил, что злоумышленники вымогают у него денежные средства. В итоге «потерпевший лишился около 12 млн руб».

В ВЧК-ОГПУ заявили, что у телеграм-канала нет учредителей, а Гусов «не имел и не имеет отношения к деятельности канала». Там связали его задержание с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. В прошлом году он стал потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

Теги
ВЧК Telegram-канал арест вымогательство новости
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