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Админа «Кремлевской прачки» из ФСБ обвинили в вымогательстве у «Ланита»

Администратора «Кремлевской прачки» Полякова обвинили в вымогательстве 40 млн у «Ланита»
Поляков с 2020 по 2023 год получал деньги за блок на негатив в телеграм-каналах в отношении группы компаний «Ланит», утверждает обвинение. Его задержали накануне по делу о вымогательстве, он арестован

Админа «Кремлевской прачки» из ФСБ обвинили в вымогательстве у «Ланита»
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Администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка», бывший полковник ФСБ Михаил Поляков, ранее арестованный до 13 сентября, подозревается в вымогательстве 40 млн руб. у группы IT-компаний «Ланит», сообщает пресс-служба московских судов.

По версии обвинения, Поляков с 2020 по 2023 год получал деньги «за блок на негатив» — неразмещение в канале сведений, «которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» АО «Ланита» и его руководства, отмечается в сообщении.

Представитель «Ланита» отказался от комментариев.

«Ланит» — группа IT-компаний, основанная в 1989 году, штаб-квартира находится в Москве. На своем сайте группа называет себя лидером российской отрасли информационных технологий, там говорится, что ее компании предоставляют полный комплекс IT-услуг. Среди бизнес-направлений «Ланита»: облачные системы, работа с большими данными, электронное образование и управлением персоналом, интернет вещей, искусственный интеллект.

Полякова задержали 14 июля. Источники РБК и «112» подтверждали, что он администрировал «Кремлевскую прачку». Мужчина проходит по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (Вымогательство, максимальный срок лишения свободы — 15 лет). «112» утверждал, что Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.

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Как сообщили в суде, актуальная должность Полякова — заместитель директора АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи». Всемирный фестиваль молодежи — одно из самых масштабных событий в мире для молодых лидеров из разных стран, в 2024 году он пройдет с 20 февраля по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

Полякова связывают и с другими телеграм-каналами. Baza писала, что экс-полковника задержали из-за публикаций в «Незыгаре» и «Компромат-ГРУПП» о «Ланите» с «ложными и порочащими честь» сведениями о руководстве компании.

Вместе с Поляковым задержан его предполагаемый соучастник — Александр Санин. Последний тоже проходит по статье о вымогательстве, следует из картотеки Тверского суда Москвы.

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