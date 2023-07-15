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Суд арестовал второго фигуранта дела «Кремлевской прачки»

Суд арестовал второго фигуранта дела «Кремлевской прачки» по обвинению в вымогательстве
Александр Санин
Александр Санин (Фото: ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александра Санина по делу о вымогательстве у руководства группы IT-компаний «Ланит», фигурантом которого является бывший полковник ФСБ, администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков.

«Александр Санин — второй фигурант по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку негативных публикаций о компании. <...> Постановлением Тверского районного суда города Москвы А.А. Санину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2023 года», — говорится в публикации пресс-службы московских судов.

Полякова ранее также заключили под стражу до 13 сентября. Его задержали 14 июля по делу, возбужденному по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство; максимальный срок лишения свободы — 15 лет).

По версии обвинения, Поляков с 2020 по 2023 год получал деньги «за блок на негатив» — неразмещение в канале сведений, «которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам» АО «Ланита» и его руководства.

Полякова связывают и с другими телеграм-каналами. Baza писала, что экс-полковника задержали из-за публикаций в «Незыгаре» и «Компромат-ГРУПП» о «Ланите» с «ложными и порочащими честь» сведениями о руководстве компании.

Представитель «Ланита» отказался от комментариев РБК.

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