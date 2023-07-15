Суд арестовал администратора «Кремлевской прачки» и экс-полковника ФСБ

Михаила Полякова подозревают в вымогательстве, он арестован до 13 сентября. По данным телеграм-каналов, мужчина требовал деньги у бизнесменов и политиков за «блок» на негативную информацию

Video

Тверской суд Москвы арестовал бывшего полковника ФСБ, администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» (260 тыс. подписчиков) Михаила Полякова, сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Он пробудет под стражей до 13 сентября.

Полякова обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК), он был задержан накануне в Москве. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет.

О том, что экс-полковник администрировал «Кремлевскую прачку» (последний пост там был опубликован 13 июля), сообщили источник РБК и телеграм-канал «112»; по данным последнего, Полякова заподозрили в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.

Полякова связывают и с другими телеграм-каналами. Как пишет Baza, его задержали из-за постов в «Незыгаре» и «Компромат-ГРУПП» об IT-холдинге «Ланит», в которых содержались «ложные и порочащие честь сведения о руководстве». По данным Baza, Поляков требовал от компании 40 млн руб. за удаление постов и «блок» на негативную информацию.

Вместе с экс-полковником, по данным канала, был задержан его предполагаемый соучастник Александр Санин. В карточке на сайте Тверского суда говорится, что он также проходит по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК.

«Кремлевскую прачку» вместе с десятками других телеграм-каналов в феврале упоминал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заявив, что «за их авторами и администраторами скоро могут прийти силовики». По словам парламентария, «ТГ-шантажисты» создавали и распространяли «компромат-фейки», а затем предлагали обеспеченным бизнесменам и медийным лицам оплатить «блок на негатив», предусматривающий отсутствие публикаций, порочащих репутацию.

За последний год силовики не раз сообщали о задержании администраторов телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве; среди самых громких случаев — дела, связанные с блогами «Адские бабки», «Тушите свет», «Новый век». В мае МВД отчиталось о раскрытии сети анонимных каналов с «яркими и токсичными» названиями, которые публиковали «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей».