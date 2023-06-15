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Никарагуа и Киргизия назвали приоритеты при сотрудничестве с Россией

Иностранные участники ПМЭФ заинтересованы в промышленной кооперации и автобусах
Интерес к сотрудничеству с Россией сохраняется — представители Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Никарагуа назвали промышленную кооперацию и сбыт готовой продукции приоритетными направлениями его расширения
Лауреано Ортега Мурильо
Лауреано Ортега Мурильо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Развитие экономических отношений с Россией является приоритетом, пусть даже есть трудности, связанные с санкциями США и других стран, сообщили РБК представители Никарагуа, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Страны СНГ выступили за расширение промышленной кооперации, Никарагуа заинтересована в развитии отношений по многим направлениям.

Приоритетными сферами сотрудничества Никарагуа и России являются транспорт, продовольствие, здравоохранение, энергетика, инвестиционное и банковское дело, сказал в интервью РБК специальный представитель президента латиноамериканской страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо. Кроме традиционных экспортных продуктов из России, для Никарагуа интересны прежде всего автобусы, продовольственная пшеница, вакцины и фармацевтические продукты, перечислил Мурильо интересующую Манагуа продукцию. Тормозит развитие сотрудничества отсутствие взаимных знаний между деловыми кругами двух стран. «Мы должны работать над усилением обмена информацией и частотой встреч для создания связей. Никарагуа и Россия имеют дипломатические, политические отношения высокого уровня, и это также должно отражаться в экономической и торговой сферах», — сказал Мурильо.

Вопросы развития энергетики, промышленности и инфраструктуры, туризма и новых технологий сегодня как никогда являются актуальными сферами совместного сотрудничества России и Киргизии, сообщил РБК министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев. «Убежден, что в новых условиях будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, продвинется сотрудничество в сфере цифровизации и новых технологий», — прокомментировал он РБК. Также большим потенциалом обладают легкая промышленность, в частности открытие совместных экспортно ориентированных предприятий швейно-текстильной отрасли, а также перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, включая строительство на территории Киргизии торгово-логистических центров такой продукции для аккумулирования и дальнейших поставок на рынки стран ЕАЭС и зарубежья.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) Киргизии, в последние два года идет активный рост взаимной торговли. По итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот между странами вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По данным Национального статистического комитета, на которые ссылается ТПП Киргизии, за январь—ноябрь 2022 года показатель составил $2,98 млрд — на $954 млн больше уровня 2021-го. Экспорт товаров из Киргизии в Россию оценивается в $917 млн (рост в два с половиной раза), а импорт — в $2,07 млрд (рост в 1,2 раза).

«Сегодня на первый план безусловно выходят совместные проекты в области импортозамещения и промышленной кооперации. Именно такое сотрудничество закладывает мощный базис для долгосрочных отношений и обеспечивает хороший интеграционный эффект», — сказал РБК начальник департамента международного сотрудничества и выставочной деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Головарев. Отношения развиваются очень активно, а их развитие является не только актуальным, но и стратегически важным. «В условиях беспрецедентного внешнего давления, которое испытывают сегодня отечественные предприятия, преимущества углубленной экономической интеграции очевидны», — отметил Головарев. Прошлый год стал рекордным в истории товарооборота между Россией и Белоруссией — объемы двусторонней торговли впервые превысили $45 млрд.

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Рекордный товарооборот в прошлом году установлен и в торговле между Россией и Казахстаном. «В 2022 году достигнут рекордный показатель товарооборота в $26,1 млрд; только за первый квартал 2023 года торговля между нашими странами увеличилась на 10,1% и составила $6,1 млрд, экспорт Республики Казахстан в Россию вырос на 39,2% и составил $2,3 млрд», — сообщили РБК в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. «Мы заинтересованы в экспорте нашей обработанной продукции на рынок России. Согласно нашему анализу, дополнительный потенциал наращивания экспорта по 180 товарным позициям составляет порядка $1 млрд. Это продукция таких отраслей, как металлургия, нефтехимия, пищевая промышленность, машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика, транспортные средства и легкая промышленность», — отметили в ведомстве.

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