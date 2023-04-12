Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении

Под санкции американского Минторга попали 28 компаний — из них 10 российских и 12 китайских. Ограничения введены «за попытки уклониться от экспортного контроля США» и закупку американских товаров для нужд России

Министерство торговли США, Вашингтон (Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

Минторг США, в дополнение к санкциям американского Минфина, ввел экспортные ограничения против 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, по две из ОАЭ и Узбекистана и по одному из Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании. Уведомление об этом опубликовано на сайте Федерального реестра США. Санкции вступят в силу 17 апреля.

Среди российских компаний под новые ограничения попали Art Logistics LLC (по указанному в реестре адресу зарегистрирована ООО «Искусство Логистики» — транспортная компания), ETC Electronics (ООО «ЕТС Электроникс» — поставщик электронных компонентов), GFK Logistics LLC (ООО «Джиэфкей логистикс» — транспортная компания), Novastream Limited (ООО «Новастрим» — ИТ-компания)», Vest-Ost (ООО «Вест-ОСТ» — транспортная компания), Promelektronika (АО «НПЦ Промэлектроника» — российская компания в области железнодорожной автоматики и телемеханики), SKS Elektron Broker LLC (ООО «СКС электрон брокер» — таможенный брокер), TD Promelektronika LLC (ГК «ТД Промэлектроника» — поставщик электронных компонентов), Trust Logistics и Trust Logistics Group LLC (ООО «Траст Лоджистикс» — таможенный брокер) «за попытки уклониться от экспортного контроля и приобрести или товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы» (здесь и далее названия компаний на латинице приведены в том виде, в котором они перечислены в уведомлении Минторга США).

Также за связи с Россией под санкции попала армянское Tako LLC, шесть китайских и две узбекские компании. Власти США считают, что все они продолжали закупать американские товары для нужд российских компаний, которые уже находятся под американскими санкциями. Турецкие Dexias Industrial Products and Trade Limited было решено добавить в санкционный список из-за того, что компании «вносят значительный вклад в военную и/или оборонную промышленность России».

Санкции против испанских, сирийских и мальтийских компаний были введены за то, что они, по данным Минторга, помогли Ирану «поставить беспилотники и сопутствующее оборудование России». Россия опровергала поставки иранских беспилотников.

Ранее в этот день о санкциях против российских частных и юридических лиц сообщил Минфин США. В частности, в SDN-лист попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Металлоинвест», «Мегафон», холдинг USM и несколько «дочек» «Росатома». Всего в черный список США включены: 100 юрлиц, 34 физлица и 19 судов (под флагами России и Турции). Ограничительные меры введены в ответ на военную операцию, они направлены на недопущение обхода Россией санкций, уточнил Госдеп.

С конца февраля 2022 года западные страны вводили новые санкции против Москвы и ужесточали действовавшие ранее. США и ЕС, в частности, заморозили золотовалютные резервы российского Центробанка, отключили ряд ведущих банков от SWIFT и ввели различные секторальные санкции и санкции против первых лиц государства.

Комментируя введение санкций против России, президент Владимир Путин в феврале сообщил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.