Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 16:39
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 20:05
«МегаФон» пообещал оспорить санкции США Бизнес, 19:54
Путин заявил о росте потенциала российской космической отрасли Технологии и медиа, 19:53
Минфин занял на аукционах ОФЗ в два раза меньше требуемой по плану суммы Инвестиции, 19:51
Стала известна дата дебютного боя третьего брата Емельяненко в ММА Спорт, 19:44
Замначальника московской ФНС задержали по подозрению во взяточничестве Политика, 19:41
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
«Финам» назвал своих фаворитов на российском рынке акций Инвестиции, 19:30
В Туве заявили о готовности к выходу «чумных» сурков из спячки Общество, 19:26
Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении Политика, 19:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:52
В Эстонии заявили о попытках вербовки украинских беженцев со стороны ФСБ Политика, 18:52
В Думе предложили навсегда лишать уклонистов права заниматься госслужбой Политика, 18:48
Динамика роста цен операционных систем «Альт» в 2022 году составила 10% Пресс-релиз, 18:44
Война санкций ,  
0 

Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении

Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая, Испании и Армении
Под санкции американского Минторга попали 28 компаний — из них 10 российских и 12 китайских. Ограничения введены «за попытки уклониться от экспортного контроля США» и закупку американских товаров для нужд России
Министерство торговли США, Вашингтон
Министерство торговли США, Вашингтон (Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press)

Минторг США, в дополнение к санкциям американского Минфина, ввел экспортные ограничения против 10 юридических лиц из России, 12 из Китая, по две из ОАЭ и Узбекистана и по одному из Армении, Сирии, Турции, Мальты и Испании. Уведомление об этом опубликовано на сайте Федерального реестра США. Санкции вступят в силу 17 апреля.

Среди российских компаний под новые ограничения попали Art Logistics LLC (по указанному в реестре адресу зарегистрирована ООО «Искусство Логистики» — транспортная компания), ETC Electronics (ООО «ЕТС Электроникс» — поставщик электронных компонентов), GFK Logistics LLC (ООО «Джиэфкей логистикс» — транспортная компания), Novastream Limited (ООО «Новастрим» — ИТ-компания)», Vest-Ost (ООО «Вест-ОСТ» — транспортная компания), Promelektronika (АО «НПЦ Промэлектроника» — российская компания в области железнодорожной автоматики и телемеханики), SKS Elektron Broker LLC (ООО «СКС электрон брокер» — таможенный брокер), TD Promelektronika LLC (ГК «ТД Промэлектроника» — поставщик электронных компонентов), Trust Logistics и Trust Logistics Group LLC (ООО «Траст Лоджистикс» — таможенный брокер) «за попытки уклониться от экспортного контроля и приобрести или товары американского происхождения для российской военной и/или оборонно-промышленной базы» (здесь и далее названия компаний на латинице приведены в том виде, в котором они перечислены в уведомлении Минторга США).

Также за связи с Россией под санкции попала армянское Tako LLC, шесть китайских и две узбекские компании. Власти США считают, что все они продолжали закупать американские товары для нужд российских компаний, которые уже находятся под американскими санкциями. Турецкие Dexias Industrial Products and Trade Limited было решено добавить в санкционный список из-за того, что компании «вносят значительный вклад в военную и/или оборонную промышленность России».

Санкции против испанских, сирийских и мальтийских компаний были введены за то, что они, по данным Минторга, помогли Ирану «поставить беспилотники и сопутствующее оборудование России». Россия опровергала поставки иранских беспилотников.

Ранее в этот день о санкциях против российских частных и юридических лиц сообщил Минфин США. В частности, в SDN-лист попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Металлоинвест», «Мегафон», холдинг USM и несколько «дочек» «Росатома». Всего в черный список США включены: 100 юрлиц, 34 физлица и 19 судов (под флагами России и Турции). Ограничительные меры введены в ответ на военную операцию, они направлены на недопущение обхода Россией санкций, уточнил Госдеп.

С конца февраля 2022 года западные страны вводили новые санкции против Москвы и ужесточали действовавшие ранее. США и ЕС, в частности, заморозили золотовалютные резервы российского Центробанка, отключили ряд ведущих банков от SWIFT и ввели различные секторальные санкции и санкции против первых лиц государства.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее

Комментируя введение санкций против России, президент Владимир Путин в феврале сообщил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.

По оценкам Росстата, реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% — это меньше, чем в пандемию. Изначально на фоне введения санкций ожидалось более серьезное снижение.

Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении
Минторг США внес в черный список 28 компаний из России, Китая и Армении

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции США Россия Китай
Материалы по теме
США вывели из-под санкций против активов Усманова газету «Коммерсантъ»
Политика
США ввели санкции против «МегаФона», «Металлоинвеста» и USM
Политика
Британия ввела санкции против USM Усманова и членов семьи Керимова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter