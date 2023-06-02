Евросоюз пообещал не вводить санкции против Центральной Азии

Председатель Евросовета Шарль Мишель обещал лидерам пяти стран Центральной Азии, что Брюссель не будет вводить санкции в случае нарушения в их странах введенных против России рестрикций

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ЕС не собирается вводить санкции против стран Центральной Азии за обход ограничений в отношении России, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите «Европейский союз — Центральная Азия».

По его словам, сейчас ЕС обсуждает 11-й санкционный пакет, чтобы снизить риск их обхода, и меры нацелены на тех, «кто поддерживает российскую военную машину». «Мы не применяем принцип экстерриториальности, и, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога», — сказал он на пресс-конференции. Именно для этого, отметил Мишель, ЕС назначил спецпредставителя по санкциям Дэвида О'Салливана, который встречается с представителями стран региона и обсуждает с ними связанные с санкциями вопросы; с одной стороны, он пытается «убедить партнеров не помогать России обходить санкции», а с другой — прислушаться к тому, как эти меры влияют на них.

Вопрос санкций обсуждался на саммите, который прошел 2 июня в Киргизии, в городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области. «Мы с пониманием относимся к озабоченностям и просьбам наших европейских партнеров относительно определенной группы товаров, подпадающих под санкции, и готовы к продолжению диалога с ЕС по данному вопросу», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в своем выступлении. Ранее одна из киргизских компаний попала под американские санкции за то, что помогала России в обходе ограничений.

В итоговом коммюнике саммита тема санкций прописана одним абзацем. «Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон, — сказано в коммюнике. — Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза».

Много внимания в этом документе уделено вопросам, которые волнуют регион, в частности гуманитарной ситуации в Афганистане и борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также проблеме Аральского моря.

Проекты Центральной Азии для Евросоюза

Странам Центральной Азии и Европейскому союзу необходимо укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Об этом на саммите заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Вместе с Мирзиёевым Центральную Азию представляли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Считаем необходимым выработать новые программы партнерства в области борьбы с экстремизмом и радикализмом, торговлей людьми, организованной и киберпреступностью, а также охраны границ», — заявил Мирзиёев и предложил организовать экспертную конференцию «Центральная Азия — Европейский Союз: новая повестка сотрудничества в сфере безопасности». По его словам, в первую очередь это сотрудничество касается проблемы Афганистана.

Это не единственная инициатива, которую выдвинули региональные лидеры. Так, Садыр Жапаров убежден, что у Центральной Азии есть потенциал для того, чтобы «стать хабом, соединяющим Европу и Азию». В этом контексте он предложил создать с Евросоюзом постоянную платформу на уровне глав транспортных структур. «Несмотря на текущую острую геополитическую ситуацию в мире и появление новых вызовов, экономика Центральной Азии оказалась достаточно устойчивой и продолжает свое развитие», — заверил президент Киргизии.

Президент Казахстана Токаев обозначил четыре приоритета в сотрудничестве с ЕС: увеличение экспорта с помощью новых товаров (Казахстан может сделать это по 175 позициям на сумму $2,3 млрд в сферах машиностроения, производства железа и стали, пищевой промышленности и сельского хозяйства), развитие транспортной инфраструктуры, диверсификация транспортировки энергоресурсов, проблемы климата. По мнению Токаева, в транспорте стратегическое значение приобрел Транскаспийский маршрут. «Мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу», — заявил Токаев. В этом контексте он предложил ЕС создать стратегию транспортного сотрудничества с ЦА.

Как развивается сотрудничество Центральной Азии и Евросоюза

Первая встреча в таком формате состоялась 27 октября 2022 года в Астане. Тогда в своем итоговом заявлении лидеры ЕС и ЦА «подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном уважении международного права» и «выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН — в частности, принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы силой и мирного урегулирования международных споров».

Накануне нынешнего саммита у ЕС и стран ЦА прошел ряд совместных мероприятий. Одно из них — второй экономический форум «Евросоюз — Центральная Азия» (первый принимал Бишкек в 2021 году) в середине мая в Алма-Ате. Укрепление экономического сотрудничества — часть более широкой стратегии ЕС в Центральной Азии, которая была одобрена в 2019 году. В ней подчеркивается «растущее стратегическое значение региона для интересов ЕС»; заявленная цель — помощь Центральной Азии в том, чтобы «стать более устойчивым, процветающим и взаимосвязанным пространством».

Евросоюз — не единственный игрок, который в последнее время заинтересовался Центральной Азией. За последние полгода прошли первые в истории саммиты России и Китая со странами региона (российский состоялся 14 октября 2022 года в Астане, китайский — 19 мая 2023 года в Сиане), а США все чаще упоминают его в своих заявлениях (в основном в контексте санкций в отношении Москвы).

На растущее значение региона указывает динамика его внешней торговли. Лидером здесь стал Китай: в 2022 году по сравнению с 2021-м его торговый оборот с ЦА вырос практически вдвое — до $70 млрд. Похожую динамику демонстрирует и Евросоюз — за тот же период его товарооборот с Центральной Азией увеличился с $27 млрд до $47 млрд. На третьем месте среди внешнеторговых партнеров региона Россия — за год ее товарооборот с регионом вырос на $6 млрд, до $42 млрд. США торговлю с ЦА нарастили на $1 млрд, но оборот по-прежнему в десять раз меньше, чем у России, и в 15 раз, чем у Китая.

В плане торговли с ведущими мировыми игроками в регионе лидирует Казахстан — его товарооборот с тем же Евросоюзом в 2022 году составил $40,1 млрд. По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана рассчитывает к 2025 году довести этот показатель до $50 млрд. Как сообщила пресс-служба президента, на встрече с Шарлем Мишелем Токаев «отметил приоритетный характер стратегического партнерства» Казахстана и ЕС и назвал Евросоюз «ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана».