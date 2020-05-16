Главврача больницы в Армавире уволили из-за недоплат работающим с COVID

Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

Ранее в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения региона по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира», — сообщила заместитель губернатора Анна Минькова.

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