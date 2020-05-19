Пандемия коронавируса , 19 мая, 15:06
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Путин заявил о срыве сроков по выплатам врачам за борьбу с коронавирусом
Не все из медиков, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, к настоящему моменту получили выплаты. Об этом на совещании по поддержке экономики и социальной сферы заявил президент Владимир Путин.
Он напомнил, что 6 мая подписал указ о введении государственного страхования жизни и здоровья медработников. «Он действует задним числом, как мы договорились», — заявил глава государства.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что замечания президента по вопросу выплат необходимо устранить до 19 мая.
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