Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из стационара

Владимир Якушев (Фото: minstroyrf.ru)

Главу Минстроя России Владимира Якушева, заразившегося коронавирусом, выписали из стационара для дальнейшего лечения дома, сообщила пресс-служба министерства РБК.

Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы, а также всех, кто желал ему скорейшего выздоровления, отмечает пресс-служба.

О том, что Якушев заразился коронавирусной инфекцией, в министерстве сообщили 1 мая. Тогда министр рассказал, что намерен проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Позже в пресс-службе ведомства уточнили, что министр чувствует себя нормально.

1 мая в Минстрое также сообщили, что коронавирус подтвердился у заместителя Якушева Дмитрия Волкова. Сейчас он продолжает лечение в домашних условиях, сообщает официальный Telegram-канал министерства.