Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из стационара
Главу Минстроя России Владимира Якушева, заразившегося коронавирусом, выписали из стационара для дальнейшего лечения дома, сообщила пресс-служба министерства РБК.
Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы, а также всех, кто желал ему скорейшего выздоровления, отмечает пресс-служба.
О том, что Якушев заразился коронавирусной инфекцией, в министерстве сообщили 1 мая. Тогда министр рассказал, что намерен проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Позже в пресс-службе ведомства уточнили, что министр чувствует себя нормально.
1 мая в Минстрое также сообщили, что коронавирус подтвердился у заместителя Якушева Дмитрия Волкова. Сейчас он продолжает лечение в домашних условиях, сообщает официальный Telegram-канал министерства.