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Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику

Все члены правительства, которые в последнее время контактировали с премьером, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. При этом кабмин под временным руководством Андрея Белоусова будет работать в штатном режиме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, будет находиться под наблюдение врачей в медучреждении, рассказал РБК пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей», — заявил пресс-секретарь премьера, отвечая на вопрос, где тот будет проводить самоизоляцию.

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Михаил Мишустин

По словам Белякова, Мишустин проинформировал президента страны Владимира Путина о том, что он инфицирован COVID-19, сразу после того, как пришли результаты анализов.

Пресс-секретарь отметил, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены. «Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем [правительства], будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — отметил он, не уточнив, с кем конкретно контактировал Мишустин.

Правительство, которым на время отсутствия Мишустина будет руководить первый вице-премьер Андрей Белоусов, будет работать в штатном режиме, сообщил Беляков. «Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано», — добавил он.

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Общество
Михаил Мишустин

О том, что Мишустин заразился коронавирусом COVID-19, стало известно вечером 30 апреля. Глава правительства доложил об этом Владимиру Путину по видеосвязи. «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — заявил Мишустин.

При этом он предложил главе государства назначить временно исполняющим обязанности главы кабмина Андрея Белоусова. Путин согласился с этим предложением и подписал соответствующий указ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Петр Канаев, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус
Общество
Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
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