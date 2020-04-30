Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику

Все члены правительства, которые в последнее время контактировали с премьером, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. При этом кабмин под временным руководством Андрея Белоусова будет работать в штатном режиме

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / AP)

Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, будет находиться под наблюдение врачей в медучреждении, рассказал РБК пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей», — заявил пресс-секретарь премьера, отвечая на вопрос, где тот будет проводить самоизоляцию.

По словам Белякова, Мишустин проинформировал президента страны Владимира Путина о том, что он инфицирован COVID-19, сразу после того, как пришли результаты анализов.

Пресс-секретарь отметил, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены. «Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем [правительства], будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — отметил он, не уточнив, с кем конкретно контактировал Мишустин.