Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, будет находиться под наблюдение врачей в медучреждении, рассказал РБК пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей», — заявил пресс-секретарь премьера, отвечая на вопрос, где тот будет проводить самоизоляцию.
По словам Белякова, Мишустин проинформировал президента страны Владимира Путина о том, что он инфицирован COVID-19, сразу после того, как пришли результаты анализов.
Пресс-секретарь отметил, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены. «Все встречи и совещания проходили в режиме видео-конференц-связи или телефонных звонков. Те, кто лично контактировали с председателем [правительства], будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — отметил он, не уточнив, с кем конкретно контактировал Мишустин.