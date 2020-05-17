ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе», заявили в ВОЗ. Там также указали, что не ведут переговоров с Россией о показателях смертности. В публикации Bloomberg говорилось об обратном

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Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе», — говорится в ответе представительства ВОЗ.

«В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», — заявили в ВОЗ.

Сообщение ВОЗ было подготовлено в ответ на просьбу РБК прокомментировать публикацию Bloomberg с заголовком «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

В статье Bloomberg указывалось, что уровень смертности от COVID-19 в России — 0,9% — является самым низким среди стран с большим числом заражений, а число смертей на порядок меньше, чем в Испании, при сравнимом числе заболевших. При этом Bloomberg отмечал, что ВОЗ ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от этой болезни умирают намного реже, чем в среднем по миру. В подтверждение этой информации Bloomberg процитировал главу представительства ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, заявившую, что организация «плотно обсуждает» ситуацию с российскими властями и те изучают все данные о смертности, чтобы выяснить, не было ли что-то не учтено.