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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе», заявили в ВОЗ. Там также указали, что не ведут переговоров с Россией о показателях смертности. В публикации Bloomberg говорилось об обратном
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе», — говорится в ответе представительства ВОЗ.

«В целом, оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний. Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», — заявили в ВОЗ.

Сообщение ВОЗ было подготовлено в ответ на просьбу РБК прокомментировать публикацию Bloomberg с заголовком «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских».

В статье Bloomberg указывалось, что уровень смертности от COVID-19 в России — 0,9% — является самым низким среди стран с большим числом заражений, а число смертей на порядок меньше, чем в Испании, при сравнимом числе заболевших. При этом Bloomberg отмечал, что ВОЗ ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от этой болезни умирают намного реже, чем в среднем по миру. В подтверждение этой информации Bloomberg процитировал главу представительства ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, заявившую, что организация «плотно обсуждает» ситуацию с российскими властями и те изучают все данные о смертности, чтобы выяснить, не было ли что-то не учтено.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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На просьбу РБК прокомментировать слова Вуйнович в представительстве ВОЗ ответили, что организация регулярно обсуждает различные вопросы с Минздравом России, но «никаких «переговоров» не было и в этом нет необходимости».

«Слово «переговоры» не использовалось в упомянутом интервью, поскольку ВОЗ активно сотрудничает с Россией и нет спорных вопросов, требующих переговоров <...>. 16 апреля ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые применяются и в Российской Федерации», — сообщили в представительстве ВОЗ.

Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Публикация Bloomberg вызвала негативную реакцию у российских властей. В интервью РБК 15 мая глава МИД России Сергей Лавров назвал «возмутительными» попытки использовать смерти от COVID-19 для очернения других стран.

«Агентство Bloomberg, которое <...> в заголовке написало, что нет ответа на вопрос, почему коронавирус не убил больше русских? Мы в той ситуации, когда самые трагичные вещи люди, которые работают в медиа, пытаются использовать для геополитических игр, кому-то понравиться хотят, а кого-то, наоборот, вывести из себя», — сказал Лавров.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Запад начал против России дезинформационную кампанию, приведя в качестве примера статью Bloomberg. Она также отметила, что первоначально статья имела «жуткий» заголовок «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». 16 мая агентство поменяло заголовок статьи на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

12 мая газета Financial Times сообщила, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти. New York Times также опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика.

РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках
Общество
Фото: Ramin Talaie / Getty Images

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую попросили прокомментировать статью в FT, заверила, что власти России «никогда не манипулировали официальной статистикой», в том числе и отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19. «Ежемесячно в Российской Федерации публикуется статистика по смертности по основным причинам. Такая статистика за апрель будет в конце мая, но у нас есть оперативные данные. В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемирового], по Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза», — говорила Голикова. Большое количество заражений в Москве, по словам Голиковой, связано с большим числом проводимых тестов на вирус, а также с тем, что Москва первой в России столкнулась с новой инфекцией.

О том же заявил в интервью РБК и Лавров. «Насчет статистики по коронавирусу я вас уверяю, что российские власти будут последними из тех, кто хотел бы скрывать правду», — сказал министр, отметив, что «журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют».

По состоянию на 16 мая в России насчитывалось 272 тыс. случаев выявленных заражений коронавирусом. Из них 2537 умерли, 63 тыс. — выздоровели. За последние сутки было выявлено 9200 зараженных, 4940 — выздоровели, 2537 — умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: ВОЗ, коронавирус, смертность
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