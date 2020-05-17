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Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

По ее словам, тариф на оказание медицинских услуг для борьбы с коронавирусом настолько высок, что больницам, скорее, выгодно ставить этот диагноз. Российские врачи не пытаются скрыть информацию об инфицировании, отметила она
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса. Она объяснила это тарифами, которые установлены на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием этой инфекцией, сообщает агентство «РИА Новости».

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, «не надо даже думать», что врачи пытаются скрыть статистику по смертям.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Голикова добавила, что общие показатели смертности в апреле будут доступны только в конце мая. «Сейчас есть данные, которые связаны с оперативной статистикой, которую аккумулирует налоговая служба, поскольку она собирает данные загсов, после 20-го числа будет традиционная сверка, и уже в конце мая появятся данные по всем причинам смерти за апрель», — объяснила она.

12 мая газета Financial Times сообщила, что реальная смертность от COVID-19 в России может более чем на 70% превышать ту, о которой сообщают власти. The New York Times также опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК эти сообщения назвал «возмутительными попытками использовать смерти от COVID-19 для очернения других стран».

Позже агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет с российскими властями «переговоры» об официальной статистике смертности от COVID-19, согласно которой в России от этой болезни умирают намного реже, чем в среднем по миру. В самой ВОЗ заявили, что не ведут с Москвой переговоры на эту тему, а для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе.

При том, что Россия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, по общему количеству смертей Россия находится в конце второго десятка. По данным статистического портала Worldometer, смертность на миллион человек в стране во много раз ниже, чем в большинстве стран Западной Европы. Наибольший показатель смертности от коронавируса по отношению к численности населения зафиксирован в Бельгии (781 на миллион жителей), где умерли более 9 тыс. человек. В России этот показатель равен 18.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Татьяна Голикова, смертность
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