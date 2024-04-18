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В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре

СК: в Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре

В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре
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В Москве водитель автомобиля убил местного жителя, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 17 апреля 21-летний мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал ему замечание.

Завязался конфликт, в ходе которого водитель избил москвича руками и ногами, а также не менее одного раза ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Личность подозреваемого установлена, его ищут.

Московская прокуратура уточнила, что погибший получил ранение бедра и брюшной стенки. Ведомство контролирует расследование уголовного дела. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в убийстве подозревают иностранца.

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Теги
Москва Следственный комитет прокуратура убийство парковка
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