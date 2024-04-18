Убивший мужчину из-за замечания о парковке находился в России нелегально

Убивший мужчину из-за замечания о парковке находился в России нелегально

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Подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке водитель находится в Москве нелегально, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

«Временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года», — заявил собеседник РБК.

Водителя подозревают в нападении на молодого человека, который сделал ему замечание о неправильной парковке у дома на улице Краснодарской. Между мужчинами завязалась ссора, водитель избил молодого человека и ударил ножом. Пострадавший умер в больнице, подозреваемый в нападении скрылся.

Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Фото: moscowproc / Telegram Нож, найденный в автомобиле подозреваемого (Фото: moscowproc / Telegram) Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram)

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что следователи установили личность подозреваемого в нападении.

«Это гражданин одной из стран СНГ. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что подозреваемый незаконно находился в России. Доклад о ходе расследования московский прокурор Андрей Стрижов предоставит главе СК Александру Бастрыкину.

Брошенный подозреваемым автомобиль нашли на улице Новороссийской, сообщила пресс-служба прокуратуры Юго-Восточного округа столицы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (умышленное убийство). Подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.