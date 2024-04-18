Убивший мужчину из-за замечания о парковке находился в России нелегально
Подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке водитель находится в Москве нелегально, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
«Временная регистрация у подозреваемого в убийстве истекла в феврале 2024 года», — заявил собеседник РБК.
Водителя подозревают в нападении на молодого человека, который сделал ему замечание о неправильной парковке у дома на улице Краснодарской. Между мужчинами завязалась ссора, водитель избил молодого человека и ударил ножом. Пострадавший умер в больнице, подозреваемый в нападении скрылся.
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что следователи установили личность подозреваемого в нападении.
«Это гражданин одной из стран СНГ. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию», — говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что подозреваемый незаконно находился в России. Доклад о ходе расследования московский прокурор Андрей Стрижов предоставит главе СК Александру Бастрыкину.
Брошенный подозреваемым автомобиль нашли на улице Новороссийской, сообщила пресс-служба прокуратуры Юго-Восточного округа столицы.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (умышленное убийство). Подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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