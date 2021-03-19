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В России второй день подряд выявили более 9 тыс. заразившихся COVID-19

Суточный прирост заразившихся коронавирусом второй день подряд держится выше 9 тыс. человек. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщили в Роспотребнадзоре. Попова допустила, что ограничения могут быть ослаблены к лету
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России почти 9,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

На этой неделе, 17 марта, суточный прирост впервые с октября опустился ниже 9 тыс. человек, однако на следующий день показатель вновь превысил эту отметку.

Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в Москве — 1,8 тыс. человек. В Петербурге коронавирус диагностировали у 921 человека, в Подмосковье — у 605, в Нижегородской области — у 348.

Умерли от коронавируса за сутки 443 человека, с начала пандемии — 94,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. По данным Росстата, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, превысило 200 тыс.

Попова допустила ослабление ограничений из-за COVID-19 к лету
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, так как число заразившихся снижается с конца прошлого года, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Такая статистика по числу зараженных COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он. В то же время пресс-секретарь отметил, что коронавирус еще не отступил.

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Ослабление ограничений к праздникам или лету также допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако об отмене таких серьезных мер, как масочный режим, говорить пока рано, отметила она. «Все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, — это все пока остается», — сказала Попова.

Автор
Виктория Полякова
коронавирус COVID-19 пандемия
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