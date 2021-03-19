В России второй день подряд выявили более 9 тыс. заразившихся COVID-19

Суточный прирост заразившихся коронавирусом второй день подряд держится выше 9 тыс. человек. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщили в Роспотребнадзоре. Попова допустила, что ограничения могут быть ослаблены к лету

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России почти 9,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

На этой неделе, 17 марта, суточный прирост впервые с октября опустился ниже 9 тыс. человек, однако на следующий день показатель вновь превысил эту отметку.

Больше всего новых заразившихся за сутки выявили в Москве — 1,8 тыс. человек. В Петербурге коронавирус диагностировали у 921 человека, в Подмосковье — у 605, в Нижегородской области — у 348.

Умерли от коронавируса за сутки 443 человека, с начала пандемии — 94,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. По данным Росстата, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, превысило 200 тыс.