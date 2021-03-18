Попова допустила ослабление ограничений из-за COVID-19 к лету

В России могут ослабить ограничения, введенные в связи с COVID-19, допустила Попова. Однако об отмене таких серьезных мер, как масочный режим, пока говорить рано, отметила она

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Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, в России могут смягчить к праздникам или к лету, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, это все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — заявила она.

В то же время об отмене серьезных ограничений, таких как масочный режим, говорить пока преждевременно, отметила глава Роспотребнадзора.

«Все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, — это все пока остается», — сказала она.