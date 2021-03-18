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Пандемия коронавируса ,  
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Попова допустила ослабление ограничений из-за COVID-19 к лету

В России могут ослабить ограничения, введенные в связи с COVID-19, допустила Попова. Однако об отмене таких серьезных мер, как масочный режим, пока говорить рано, отметила она
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, в России могут смягчить к праздникам или к лету, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, это все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — заявила она.

В то же время об отмене серьезных ограничений, таких как масочный режим, говорить пока преждевременно, отметила глава Роспотребнадзора.

«Все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, — это все пока остается», — сказала она.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Попова ранее посоветовала россиянам не выезжать за границу на майские праздники. В мире распространяются новые, более заразные варианты коронавируса — британский и южноафриканский штамм, напомнила она. И случаи выявления этих штаммов в России чаще всего связаны с посещением россиянами ОАЭ и Европы, добавила глава Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии выявили 4,4 млн заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки заболевание диагностировали еще у 9,8 тыс. человек. Больше всего суточный прирост оказался в Москве. В столице зарегистрировали 1,9 тыс. инфицированных — это максимум с начала марта.

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Автор
Виктория Полякова
ограничения коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова
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