Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России наблюдается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией с конца декабря 2020 года, что говорит о стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тыс. в сутки, в основном находясь в пределах 9–10 тыс.», — отметила специалист.

Она напомнила, что в конце декабря прошлого года данный показатель был значительно выше — около 30 тыс. новых случаев в сутки.

По словам Пшеничной, на стабилизацию ситуации с коронавирусом повлияли несколько факторов, в том числе соблюдение ограничительных мер, вакцинация, наличие у части населения иммунитета, приобретенного естественным путем.