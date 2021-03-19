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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России наблюдается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией с конца декабря 2020 года, что говорит о стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тыс. в сутки, в основном находясь в пределах 9–10 тыс.», — отметила специалист.

Она напомнила, что в конце декабря прошлого года данный показатель был значительно выше — около 30 тыс. новых случаев в сутки.

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По словам Пшеничной, на стабилизацию ситуации с коронавирусом повлияли несколько факторов, в том числе соблюдение ограничительных мер, вакцинация, наличие у части населения иммунитета, приобретенного естественным путем.

В феврале Пшеничная говорила о том, что для окончания эпидемии иммунитет к COVID-19 должен появиться как минимум у 60–70% населения. Она добавила, что в этом же случае могут отменить повсеместный масочный режим в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 марта заявила, что говорить об отмене масочного режима пока рано. По ее словам, в текущих условиях необходимо по-прежнему тщательно следить за гигиеной рук, использовать дезинфектанты для обработки рук и поверхностей.

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