В России впервые с октября выявили менее 9 тыс. заражений COVID за сутки

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по числу зараженных COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. «Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он. Песков отметил, что, хотя ситуация и улучшилась, коронавирус пока не отступил.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Роспотребнадзор тогда же заявил, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России. «Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — сообщили в ведомстве.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.