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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с октября выявили менее 9 тыс. заражений COVID за сутки

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 4,4 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России диагностировали 8998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Последний раз менее 9 тыс. новых заражений в сутки в России фиксировали 1 октября.

Из числа заболевших COVID за сутки умерли 427 человек.

Всего за время эпидемии в стране зарегистрировали 93 364 летальных исхода после заражения коронавирусом.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что статистика по числу зараженных COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. «Мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он. Песков отметил, что, хотя ситуация и улучшилась, коронавирус пока не отступил.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Роспотребнадзор тогда же заявил, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России. «Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — сообщили в ведомстве.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
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