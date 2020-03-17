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Власти Азербайджана из-за коронавируса ограничили въезд в Баку

Въезд в столицу Азербайджана автомобилей из других регионов страны закрывается. Нарушителей режима власти обещают привлекать к ответственности
Азербайджан. Баку (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана объявил об ограничении въезда в столицу страны Баку, а также в город Сумгаит и в Апшеронский район.

В сообщении на сайте правительства указывается, что решение об этом принято для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с решением штаба с полуночи 19 марта в Баку, Сумгаит и Апшеронский район запрещен въезд автомобилей, зарегистрированных в других городах и районах страны, за исключением транспорта специального назначения и грузовиков, перевозящих продукты и другие необходимые для обеспечения нормальной жизни грузы.

Одновременно с этим прекращается перевозка пассажиров за пределы Баку и его окрестностей и обратно на поездах и самолетах. Автобусам, такси и другому транспорту, зарегистрированному в Баку, запрещается доставлять в столицу пассажиров из других городов и районов страны, кроме Сумгаита и Апшеронского района.

Нарушителей режима власти обещают привлекать к ответственности.

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Во вторник, 17 марта, оперативный штаб сообщил, что в Азербайджане выявлено три случая заражения COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Азербайджан, Баку
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