Власти Азербайджана из-за коронавируса ограничили въезд в Баку

Въезд в столицу Азербайджана автомобилей из других регионов страны закрывается. Нарушителей режима власти обещают привлекать к ответственности

Азербайджан. Баку (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана объявил об ограничении въезда в столицу страны Баку, а также в город Сумгаит и в Апшеронский район.

В сообщении на сайте правительства указывается, что решение об этом принято для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с решением штаба с полуночи 19 марта в Баку, Сумгаит и Апшеронский район запрещен въезд автомобилей, зарегистрированных в других городах и районах страны, за исключением транспорта специального назначения и грузовиков, перевозящих продукты и другие необходимые для обеспечения нормальной жизни грузы.

Одновременно с этим прекращается перевозка пассажиров за пределы Баку и его окрестностей и обратно на поездах и самолетах. Автобусам, такси и другому транспорту, зарегистрированному в Баку, запрещается доставлять в столицу пассажиров из других городов и районов страны, кроме Сумгаита и Апшеронского района.

Нарушителей режима власти обещают привлекать к ответственности.