На въездах в Алма-Ату появились пробки после закрытия города на карантин

С полуночи 19 марта власти Казахстана закрыли въезд в Алма-Ату для большинства категорий населения. После этого пробки на выездах из крупнейшего города страны сменились пробками на въездах

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Казахстане вступило в силу решение Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте о закрытии на карантин двух крупнейших городов республики — Алма-Аты и столицы Нур-Султана. На въездах в оба города появились блокпосты с вооруженными полицейскими, военными и даже бронетехникой.

Въезд в Алма-Ату ограничен с полуночи 19 марта, о введении этой меры было объявлено заранее, однако после введения карантина на въездах в город образовались огромные очереди.

«На трассах дикие пробки, со стороны Тараза (город к западу от Алма-Аты. — РБК) — километров на 20. Похоже, мало кто слышал, что город закрыт», — пишет на своей странице в Twitter один из местных жителей.

«Коллеги из Алма-Атинской области выставили дополнительные полицейские посты в радиусе 5 км от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов. Это сделано для предупреждения жителей области о том, что город закрыт», — написал на своей странице в Instagram глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

С востока к Алма-Ате по трассе со стороны города Талгар также вытянулась большая пробка, сообщает портал Zona.kz.