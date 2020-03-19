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На въездах в Алма-Ату появились пробки после закрытия города на карантин

С полуночи 19 марта власти Казахстана закрыли въезд в Алма-Ату для большинства категорий населения. После этого пробки на выездах из крупнейшего города страны сменились пробками на въездах
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Казахстане вступило в силу решение Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте о закрытии на карантин двух крупнейших городов республики — Алма-Аты и столицы Нур-Султана. На въездах в оба города появились блокпосты с вооруженными полицейскими, военными и даже бронетехникой.

Въезд в Алма-Ату ограничен с полуночи 19 марта, о введении этой меры было объявлено заранее, однако после введения карантина на въездах в город образовались огромные очереди.

«На трассах дикие пробки, со стороны Тараза (город к западу от Алма-Аты. — РБК) — километров на 20. Похоже, мало кто слышал, что город закрыт», — пишет на своей странице в Twitter один из местных жителей.

«Коллеги из Алма-Атинской области выставили дополнительные полицейские посты в радиусе 5 км от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов. Это сделано для предупреждения жителей области о том, что город закрыт», — написал на своей странице в Instagram глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

С востока к Алма-Ате по трассе со стороны города Талгар также вытянулась большая пробка, сообщает портал Zona.kz.

Портал Tengrinews.kz также передает, что на блокпостах наблюдаются большие очереди и пробки.

https://www.instagram.com/p/B95mxpbDIjk/

По данным Tengrinews.kz, в Алма-Ату в первый день карантина пытаются попасть люди, живущие в окрестностях города.

«Несмотря на то что люди были уведомлены и предупреждены, что въезд будет запрещен и объявлен карантин, есть категория людей, которые не желают следовать общепринятым нормам. На данный момент я лично нахожусь здесь, обстановка стабильная», — сказала официальный представитель Департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Она также рассказала агентству «Казинформ», что полиция задержала пьяного мужчину, пытавшегося прорваться через блокпост в Алма-Ату. Власти города предупреждают, что за неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения грозит уголовная ответственность.

Алма-атинцы спешат вернуться домой до полного закрытия города на карантин. Сейчас в город разрешено въезжать всем его жителям, кто ранее выехал за его пределы, однако с полуночи 22 марта населенный пункт планируется полностью закрыть. Поэтому его спешат покинуть и жители других регионов. Вечером 18 марта Tengrinews сообщил, что на выезде из Алма-Аты также растянулась огромная пробка.

«Сначала была какая-то тревога, но сейчас все успокоилось, в магазинах тишина, дефицита нет. Людей на улицах и машин стало меньше. Младшие дети сидят дома в планшетах, старшие недовольны — им нужно общение. Начали обработку в автобусах, метро, местах скопления людей. У нас нет панических настроений, народ спокойный, менталитет такой у нас. Пока еще запускают и выпускают из города, а с 22-го закроются аэропорты, дороги», — рассказал РБК об обстановке местный житель Анатолий Леонидович.

По данным на 19 марта, в Алма-Ате выявлено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, среди больных есть один гражданин России.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Алма-Ата, Казахстан, коронавирус
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Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса
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