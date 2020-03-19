Пандемия коронавируса , 19 мар, 15:37
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Шереметьево закроет два международных терминала
Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и C на вылет и прилет, об этом сообщил РБК представитель аэропорта.
Ранее заместитель генерального директора Шереметьево по управлению аэровокзальными комплексами Дмитрий Кайгородов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что терминалы E и C будут закрыты, а все рейсы, которые сейчас обслуживаются здесь, будут переведены в терминалы D и F.
«В терминалах проведены работы по проверке систем вентиляции, кондиционирования. Всему персоналу розданы дезинфицирующие средства, необходимые расходные материалы, проведен инструктаж», — заверил Кайгородов.
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