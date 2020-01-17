Как выглядит новый терминал в Шереметьево. Фоторепортаж
17 января в московском аэропорту Шереметьево открылся новый терминал C1. Он рассчитан на международные рейсы «Аэрофлота». Как выглядит этот терминал — в фоторепортаже РБК
Терминал C1 стал пятым по счету в Шереметьево
Площадь нового терминала — 127 тыс. кв. м
Годовая пропускная способность С1 — 20 млн пассажиров. Таким образом, пропускная способность всего аэропорта Шереметьево должна вырасти до 80 млн пассажиров в год
Терминал рассчитан на международные рейсы «Аэрофлота». В пятницу он примет первый рейс — из Хельсинки
В новом терминале есть четыре бизнес-зала и VIP-зал
Строительство С1 продолжалось с апреля 2017 года
В терминале предусмотрены магазины, рестораны и кафе. С его открытием объем коммерческих площадей Шереметьево вырос на 41%
В аэропорту также есть зона сна и отдыха.
На фото: спальная комната в бизнес-лаунже «Малевич»
В залах повышенной комфортности есть гардеробные, переговорные, зоны отдыха, рабочие зоны с компьютерами и другие удобства
В 2024 году в Шереметьево может стартовать строительство следующего терминала, С2