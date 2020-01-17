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Как выглядит новый терминал в Шереметьево. Фоторепортаж

17 января в московском аэропорту Шереметьево открылся новый терминал C1. Он рассчитан на международные рейсы «Аэрофлота». Как выглядит этот терминал — в фоторепортаже РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Терминал C1 стал пятым по счету в Шереметьево

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Он объединен с терминалом B
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Площадь нового терминала — 127 тыс. кв. м

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Годовая пропускная способность С1 — 20 млн пассажиров. Таким образом, пропускная способность всего аэропорта Шереметьево должна вырасти до 80 млн пассажиров в год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Терминал рассчитан на международные рейсы «Аэрофлота». В пятницу он примет первый рейс — из Хельсинки

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В новом терминале есть четыре бизнес-зала и VIP-зал

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Строительство С1 продолжалось с апреля 2017 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В терминале предусмотрены магазины, рестораны и кафе. С его открытием объем коммерческих площадей Шереметьево вырос​ на 41%

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Строительство терминала вместе с шестиуровневым паркингом обошлось в 32 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В аэропорту также есть зона сна и отдыха.

На фото: спальная комната в бизнес-лаунже «Малевич»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В залах повышенной комфортности есть гардеробные, переговорные, зоны отдыха, рабочие зоны с компьютерами и другие удобства

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2024 году в Шереметьево может стартовать строительство следующего терминала, С2

Авторы: Мария Кокорева, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Шереметьево, терминал
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