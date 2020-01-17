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Курс доллара на 17 января USD ЦБ: 61,57 (+0,14)

Курс евро на 17 января EUR ЦБ: 68,66 (+0,28)

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Как выглядит новый терминал в Шереметьево. Фоторепортаж

В Шереметьево открыли новый терминал С1 стоимостью 32 млрд руб.

Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке

Как заработать на Bitcoin прямо сейчас

Дума приоритетно рассмотрит проект о введении должности зампреда Совбеза

Мишустин встретится с ушедшим в отставку правительством

Победителем ралли «Дакар» впервые в истории стал американский гонщик

Темпы годового роста ВВП Китая упали до минимума за 29 лет

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

Команда «КамАЗ-мастер» в 17-й раз выиграла ралли «Дакар»

Как сальдирование помогает снизить издержки при банкротстве подрядчика

В Шереметьево заработали курительные комнаты

На Рязанском проспекте в Москве загорелся автомобиль