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Вирус из Китая ,  
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Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский аэропорт Шереметьево перевел все рейсы в Китай и из этой страны в отдельный терминал, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

С 17:00 мск все рейсы в Китай авиакомпаний «Аэрофлот», China Southern Airlines и Hainan Airlines перенесены из терминалов D и E в терминал F. В свою очередь, 75 рейсов различных авиакомпаний перевели из F в другие терминалы.

В терминале F в общей сложности теперь будут обслуживаться 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям.

Для предупреждения распространения вируса все терминалы аэропорта оснастили тепловизорами для измерения температуры. Кроме того, налажен механизм госпитализации людей с подозрением на вирус специализированным транспортом в инфекционные больницы. Медицинские пункты воздушной гавани оснащены средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, перчатками, защитными костюмами и т.д.

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На сегодняшний день пассажиров с подозрением на коронавирус, прибывших из Китая в Шереметьево, не выявлено, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Шереметьево проверяют как пассажиров международных рейсов, так и внутренних, сообщил и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 1 февраля Россия ограничит авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. «Аэрофлот» продолжит регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

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По данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 тыс. человек. В то же время Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 9 692 подтвержденных случаях заболевания. 213 человек скончались из-за пневмонии, вызванной вирусом. За пределами Китая отдельные случаи заболевания выявлены в США, Франции, Финляндии, Японии, Австралии, ЮАР, Южной Корее и других странах.

В России два первых случая коронавируса зафиксировали 31 января. Заболевшими оказались граждане Китая, находившиеся в Тюменской области и Забайкальском крае.

Теги: Шереметьево, коронавирус
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