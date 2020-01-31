Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московский аэропорт Шереметьево перевел все рейсы в Китай и из этой страны в отдельный терминал, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

С 17:00 мск все рейсы в Китай авиакомпаний «Аэрофлот», China Southern Airlines и Hainan Airlines перенесены из терминалов D и E в терминал F. В свою очередь, 75 рейсов различных авиакомпаний перевели из F в другие терминалы.

В терминале F в общей сложности теперь будут обслуживаться 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям.

Для предупреждения распространения вируса все терминалы аэропорта оснастили тепловизорами для измерения температуры. Кроме того, налажен механизм госпитализации людей с подозрением на вирус специализированным транспортом в инфекционные больницы. Медицинские пункты воздушной гавани оснащены средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, перчатками, защитными костюмами и т.д.