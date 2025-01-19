ИИ-стартап Perplexity обсудил слияние с бизнесом TikTok в США
Американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, подала заявку на слияние с местным подразделением китайской ByteDance — владельца сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Заявка была подана за несколько часов до вступления в силу запрета этой соцсети на территории США. Слияние должно привести к созданию новой организации.
О том, что Perplexity AI сделала предложение ByteDance о создании объединенной компании, также сообщает CNBC. По данным телеканала, сделка позволит акционерам TikTok сохранить свои доли и даст базирующейся в Калифорнии Perplexity AI, стоимость которой оценивается в $9 млрд, доступ к видеороликам сервиса. Стороны могут закрыть сделку через несколько месяцев, утверждает CNBC.
Perplexity AI — это бесплатная поисковая система и чат-бот на базе искусственного интеллекта, который использует передовые технологии, в том числе обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения, для предоставления точных и исчерпывающих ответов на запросы в режиме реального времени.
Perplexity AI в 2022 году основали Энди Конвински, Аравинд Сринивас, Денис Яратс и Джонни Хо.
Верховный суд США 17 января поддержал закон, который запрещает TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу до 19 января 2025 года. Магазины приложений Apple (App Store) и Google (Play Market) при запрете будут обязаны удалить TikTok.
В Белом доме заявили, что «действия по реализации закона» перейдут к администрации избранного президента США Трампа, которая начнет работу с понедельника, 20 января, пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника. Сам Трамп заявил, что его администрация намерена рассмотреть возможность отсрочить запрет TikTok в США на три месяца.
The Washington Post (WP) писала, что Трамп рассматривает возможность «спасти» TikTok путем издания указа, который позволит отсрочить исполнение закона о запрете или продаже соцсети на 60 или 90 дней. Указ даст администрации Трампа время для переговоров о продаже или альтернативном решении, писала газета.
Трамп во время своего первого срока на посту президента настаивал на продаже или запрете TikTok в США, но его позиция смягчилась после того, как та сыграла заметную роль в его кампании по возвращению в Белый дом, утверждала WP. На аккаунт избранного президента в соцсети подписаны почти 15 млн человек. «Я питаю теплые чувства к TikTok», — говорил республиканец в декабре 2024 года.
Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности; ByteDance обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.
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